В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию

Украина
Решение комиссии является формальным

В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Об этом сообщает местное издание "Наше місто" со ссылкой на ОГА.

"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным – необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", – сказал глава облсовета Святослав Олейник.

Олейник выразил надежду, что правительство обеспечит области экспресс-тестами диагностики коронавируса.  И обратился к руководству полиции, не слишком усердствовать в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости.

Как ранее сообщал Фокус: