В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию

В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Об этом сообщает местное издание "Наше місто" со ссылкой на ОГА.

"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным – необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", – сказал глава облсовета Святослав Олейник.

Олейник выразил надежду, что правительство обеспечит области экспресс-тестами диагностики коронавируса. И обратился к руководству полиции, не слишком усердствовать в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек из-за коронавируса.