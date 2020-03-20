В Черновицкой области — 10 новых случаев Covid-2019. Всего в Украине заразился 41 человек (обновлено)
В Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Глава ОГА Сергей Осадчук уточнил, что всего сегодня проверили 27 человек, у 10 из них тесты дали позитивный результат. Всего на территории области всего зафиксировано 25 случаев заражения.
По его словам, 11 человек с Covid-2019 обнаружили в селе Кулинковцы, 7 - в селе Брусница и по одному селах Топоривцы, Лужаны, Ижевцы, а также в Хотине и Черновцах. У всех пациентов состояние здоровья стабильное. Только у двоих, пожилых людей, пневмония. Также один пациент проходит лечение амбулаторно под наблюдением семейного врача. Еще один мужчина в области выздоровел и одна женщина скончалась.
В четырех селах введен особый режим въезда-выезда. Он призвал их жителей, которые недавно вернулись из-за границы или являются контактными лицами, уйти на жесткий карантин. Осадчук рассказал, что уже есть случай, когда симптомы проявились не сразу и за это время носитель вируса заразил своих близких.
Центр общественного здоровья МОЗ также подтвердил, что еще один человек заболел в Киевской области. Таким образом, всего в Украине заразились 40 человек. За сутки число подтвержденных случаев выросло на 14.
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Еще один случай коронавируса подтвердили в Тернопольской области. Всего в Украине - 41.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.