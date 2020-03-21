Сидите дома. Аваков анонсировал остановку общественного транспорта в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за ужесточение карантина в Украине в связи с распространением коронавируса. По его словам, с завтрашнего дня в Киеве прекращаются пассажирские перевозки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!", – заявил Аваков.

"На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, предприятия критической промышленной инфраструктуры... Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине", – добавил министр.

Аваков сообщил, что люди должны быть не уволены и не отправлены в принудительные отпуска. Об убытках и компенсациях нужно думать и решать позже, "когда выживем".

"Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты и оборудование", - выразил свое мнение министр.

Он сказал, что людям нельзя выходить из дома, кроме крайней необходимости.

"Это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовят такие варианты для решения. Моя позиция - сделать это как можно раньше", – добавил Аваков.

Кроме того, Аваков добавил, что в Киеве с воскресенья прекращается работа пассажирских перевозок. Транспорт будет перевозить только для работников критических служб.

Отметим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. За сутки в Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом.

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