В Житомире открыли дело против больного коронавирусом, который перевозил туристов

Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина, который возил туристов в Австрию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19, причастности к организованной перевозки группы туристов в Австрию и обратно в Украину", – сказано в сообщении.

Рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

"Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними о цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: