У Кличко напутали. В Минздраве объяснили разницу в числе заболевших COVID-19

В Минздраве Украины заявили, что новых случаев коронавируса в Киеве 21 марта было не семь, как сообщал мэр Виталий Кличкой, а шесть. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Левый берег.

По словам Ляшко, седьмой пациент, о котором сообщил Кличко в субботу, был учтен в общегосударственной статистике еще в пятницу.

"Мы говорим о шести случаях в Киеве, киевская городская власть – о семи. Этот седьмой случай был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории, но диагноз и исследование по этому пациенту были сделаны в мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам, и мы его зафиксировали на день раньше. Поэтому общее количество - 47 лабораторно подтвержденных случаев на территории Украины. И количество случаев по городу Киеву у нас одинаково, только возник такой дисбаланс про отчет одного случая", – сказал Ляшко.

По состоянию на 22 марта, в Украине удалось оправиться от коронавируса COVID-19 уже 8 пациентам, все они из Черновицкой области. В целом в регионе зафиксировали 25 случаев заражение коронавирусом, один из которых был летальным.

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