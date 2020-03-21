ЦОЗ и Кличко приводят разные данные по коронавирусу в Киеве

Сегодня Кличко говорил о семи случаях инфицирования в Киеве. Сейчас же в ЦОЗ сообщают только о шести

По состоянию на 21:00 в Украине подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве.

По данным МОЗ, от коронавируса в Украине умерли 3 человека. Еще один выздоровел и уже выписался из больницы.

Центр общественного здоровья, тем временем, пишет о выявлении 6 новых случаев на COVID-19 за сутки. Всего в Украине проверили 790 человек. Примечательно, что столичный глава Виталий Кличко ранее говорил о семи новых случаях коронавируса в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.