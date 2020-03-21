ЦОЗ и Кличко приводят разные данные по коронавирусу в Киеве
2020-03-21 22:36:00
Сегодня Кличко говорил о семи случаях инфицирования в Киеве. Сейчас же в ЦОЗ сообщают только о шести
По состоянию на 21:00 в Украине подтверждено 47 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщили в Минздраве.
По данным МОЗ, от коронавируса в Украине умерли 3 человека. Еще один выздоровел и уже выписался из больницы.
Центр общественного здоровья, тем временем, пишет о выявлении 6 новых случаев на COVID-19 за сутки. Всего в Украине проверили 790 человек. Примечательно, что столичный глава Виталий Кличко ранее говорил о семи новых случаях коронавируса в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже три человека умерли от коронавируса. Среди них – 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.
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