Двое заразились в Украине. В Киеве – 10 подтвержденных случаев коронавируса
2020-03-21 20:20:00
Пятеро сейчас находятся в Александровской больнице, остальные – дома на самоизоляции
В Киеве зафиксировали 7 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Речь идет о двух женщинах 29 и 39 лет и пяти мужчинах в возрасте от 31 до 50 лет.
Таким образом, по состоянию на сегодня в столице зафиксировано 10 случаев заражения.
Только два случая – местное заражение (от больных из Житомирской области и из Киева). Остальные восемь киевлян подхватили коронавирус в Европе, преимущественно во Франции и Германии.
Пятеро заболевших сейчас проходят курс лечения в Александровской больнице. Остальные находятся на самоизоляции и получают лечение дома, под надзором врачей.
Также Кличко добавил, что ожидаются результаты еще трех тестов на коронавирус. Сейчас они отправлены в референс-лабораторию.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже три человека умерли от коронавируса. Среди них – 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.