Двое заразились в Украине. В Киеве – 10 подтвержденных случаев коронавируса

Пятеро сейчас находятся в Александровской больнице, остальные – дома на самоизоляции

В Киеве зафиксировали 7 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Речь идет о двух женщинах 29 и 39 лет и пяти мужчинах в возрасте от 31 до 50 лет.

Таким образом, по состоянию на сегодня в столице зафиксировано 10 случаев заражения.

Только два случая – местное заражение (от больных из Житомирской области и из Киева). Остальные восемь киевлян подхватили коронавирус в Европе, преимущественно во Франции и Германии.

Пятеро заболевших сейчас проходят курс лечения в Александровской больнице. Остальные находятся на самоизоляции и получают лечение дома, под надзором врачей.

Также Кличко добавил, что ожидаются результаты еще трех тестов на коронавирус. Сейчас они отправлены в референс-лабораторию.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.