В ЦОЗ ошиблись: выздоровел только один пациент с коронавирусом
Руководитель департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктория Гатрич в комментарии Суспильному опровергла информацию Центра общественного здоровья Минздрава о том, что в области от COVID-19 выздоровели 8 человек.
По ее словам, на Буковине выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.
Ранее в Центре общественного здоровья Украины сообщили, что по состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украине от коронавируса выздоровели 8 человек. Согласно сообщению, все восемь выздоровевших пациентов из Черновицкой области.
На данный момент с сайта ЦОЗ информацию о 8 выздоровивших удалили. В Telegram-канале МОЗ "Коронавирус Инфо" аналогичное сообщение заменили информацией, что в Черновицкой области подозрение на коронавирус не подтвердилось у 8 человек.
"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении Минздрава Украины.
По состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (4), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2 ), Львовской (1), Тернопольской (1) областях и в Киеве (9).
Три случая в Украине были летальными, так умерли 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина – в Ивано-Франковской и 33-летняя – в Черновицкой.
Как ранее сообщал Фокус:
- В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы.
- Также 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире.
- А в ближайшие дни из Китая привезут экспресс-тесты на COVID-19, у которых большая погрешность. Экспресс-тесты менее точны, так как могут определить вирус только по наличию антител.