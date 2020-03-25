МОЗ получил $550 тыс. от Google на информкампанию по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что компания Google поддержала информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавируса, дав 550 тысяч долларов на оптимизацию поисковой системы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине. Ведомство получило грант в эквиваленте 550 000 долларов для поисковой кампании в рамках приоритетизации официальных источников информации", – сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.

Как ранее сообщал Фокус: