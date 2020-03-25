Окружной админсуд Киева выяснит, почему Ермака трудоустроили без декларации-2019
Окружной административный суд Киева открыл производство относительно непредоставления декларации Андреем Ермаком как кандидатом на должность главы Офиса президента.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что дело открыли по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
Истец просит суд обязать главу НАПК предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования. Депутат просит выяснить причины неподачи Ермаком декларации за 2019 год.
Среди других требований иска – признать такое бездействие главы НАПК противоправной.
Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
- В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко неоднозначно оценил перестановки в Офисе Президента (ОП). По его мнению, назначение Андрея Ермака на должность главы ОП вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии.