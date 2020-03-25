Окружной админсуд Киева выяснит, почему Ермака трудоустроили без декларации-2019

Окружной административный суд Киева открыл производство относительно непредоставления декларации Андреем Ермаком как кандидатом на должность главы Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело открыли по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Истец просит суд обязать главу НАПК предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования. Депутат просит выяснить причины неподачи Ермаком декларации за 2019 год.

Среди других требований иска – признать такое бездействие главы НАПК противоправной.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.