Работал снайпер: на Донбассе с начала суток ранены два бойца ВСУ

С начала текущих суток на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики октрыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинских военный получил огнестрельное ранение. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также около хутора Вольный снайпер боевиков ранил еще одного украинского военного. Его состояние – средней тяжести.

Оба военных получили первую медпомощь и были эвакуированы в больницу.

Подразделения ООС открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.

Также, по данным Минобороны, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.

Как ранее сообщал Фокус: