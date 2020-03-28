В МИД рассказали, из каких стран можно вернуться в Украину на автомобиле
В Министерстве иностранных дел рассказали, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле.
Об этом говорится в оперативной информации МИД о ситуации с коронавирусом.
По состоянию на субботу, 28 марта, из Германии, Австрии и Чехии можно доехать в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию.
Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией.
В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину осуществляется через пункт пропуска Чоп-Захонь.
Также в Украину можно добраться из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через КПП, которые обозначены зеленым цветом на сайте Новой таможни.
Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, из Сербии – через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно проинформировать Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют совершить транзит.
В МИД отмечают, что из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично, и советуют при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.
"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего теперешнего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваша ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", – добавили в министерстве.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Кабмин ввел по всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.
- 25 марта министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев за рубежом приехать в Украину в течение двух дней или оставаться за границей, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.
- К концу пятницы, 27 марта, украинская государственная граница была закрыта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.