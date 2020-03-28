В МИД рассказали, из каких стран можно вернуться в Украину на автомобиле

В Министерстве иностранных дел рассказали, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле.

Об этом говорится в оперативной информации МИД о ситуации с коронавирусом.

По состоянию на субботу, 28 марта, из Германии, Австрии и Чехии можно доехать в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию.

Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией.

В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину осуществляется через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Также в Украину можно добраться из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через КПП, которые обозначены зеленым цветом на сайте Новой таможни.

Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, из Сербии – через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно проинформировать Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют совершить транзит.

В МИД отмечают, что из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично, и советуют при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.

"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего теперешнего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваша ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей вокруг", – добавили в министерстве.

Как ранее сообщал Фокус: