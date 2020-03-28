В Виннице вводят ограничения на въезд в город

Украина
На въездах в город будут размещены карантинные посты

Вечером в субботу, 28 марта, в Виннице введут ограничения на въезд в город из-за ужесточения карантинных мер для борьбы  с распространением коронавируса.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, с 20:00 въехать в Винницу можно будет лишь с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах будут размещены карантинные посты, на которых будет проводиться скрининг температуры и дезинфекция транспортных средств.

"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с карантинными мерами, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома", – заявили в полиции.

Как ранее сообщал Фокус: