9 смертей. Статистика коронавируса в Украине на вечер 28 марта

В Украине уже зафиксировано 356 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев заражения.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как ранее сообщал Фокус: