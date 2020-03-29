В Киев два спецрейса привезли украинцев из Москвы и Нью-Йорка
В воскресенье, 29 марта, в Киев прибыли два спецрейса из Москвы и Нью-Йорка, доставив домой украинцев. Об этом сообщает Громадське.
Так, утром 29 марта из Москвы в Киев прибыл поезд с гражданами Украины, которые из-за введенных карантинных мер не могли самостоятельно вернуться домой. Поезд с украинцами встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших должны были измерить температуру.
Какое количество украинцев вернулось из Москвы спец рейсом пока не сообщается. Известно, что спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.
Кроме этого, 28 марта в столицу также прилетел рейс из Нью-Йорка. Журналист Голоса Америки написал в Twitter Михаил Комодовский, что по прилету прибывшим также измерили темпертару.
"28 марта (местное время, - ред.) спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру", - сообщил Комодовский.
В Посольстве Украины в США уточнили, что прилетевшие украинцы заранее приобрели билеты на рейс.
"На борту 359 пассажиров... Защитными масками все пассажиры обеспечены", – сообщили в посольстве.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Кабмин ввел по всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.
- 25 марта министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев за рубежом приехать в Украину в течение двух дней или оставаться за границей, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.
- К концу пятницы, 27 марта, украинская государственная граница была закрыта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения.