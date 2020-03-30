Кабмин решил принудительно отправлять всех эвакуированных на обсервацию

Кабмин внес изменения в постановление № 211 о предотвращении рапространения коронавируса в Украине.

Об этом говорится на сайте правительства.

Теперь все эвакуированные из стран и регионов с местной передачей вируса должны будут в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию после пересечения границы.

Согласно обновленному постановлению, считается, что прибывшие из таких регионов и стран лица контактировали с больными коронавирусом.

Места для обсервации определяют Киевская городская и областные госадминистрации. На них также лежит обязанность доставить эвакуированных к месту изоляции и провести полное меднаблюдение.

Кроме того, Минцифровой трансформации до 5 апреля должно будет разработать и ввести в действие электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции или обсервации.

Постановление принято вчера, 29 марта.

Как раз вчера из Вьетнама в Украину прибыл самолет с украинцами. На выходе из аэропорта "Борисполь" эвакуированные отказывались от обсервации и требовали их "немедленно отпустить".

Пытаясь сбежать из-под изоляции они также выламывали двери в одном из терминаров аэропорта.

Сегодня в Украину чартером также прибыли эвакуированные из Бали. Граждане также отказываются проходить обсервацию. По их словам, им предлагают изолироваться в двух отелях за 380 евро и в одном отеле – бесплатно.

При этом, чартер туристы якобы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал об обязательной обсервации.

Тем не менее, пассажиры заявили, что готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.