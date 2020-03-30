"Несокрушимое стремление к свободе". Кулеба объяснил нежелание эвакуированных ехать на обсервацию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга прокомментировал нежелание эвакуированных из Вьетнама украинцев пройти обсервацию. Такое поведение граждан он назвал "неистребимым стремлением украинцев к свободе".

"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", – сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время министр предостерег, что, несмотря на свое стремление оставаться свободными, украинцы должны ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, и соблюдать вынужденные карантинные меры.

Напомним, по прибытию в аэропорт Борисполь 29 марта эвакуированные из Вьетнама украинцы отказывались пройти обсервацию. Они буквально выламывали двери аэропорта и требовали, чтобы их отпустили по домам, называя действия тех, кто их встречал, незаконными.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.