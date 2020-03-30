В зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Луганской области в результате обстрела, ранение получил один украинский военный. Его доставили в госпиталь эвакуационной техникой, состояние здоровья раненого удовлетворительное. Для подавления огня противника применялось имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

Как ранее сообщал Фокус: