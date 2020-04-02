Двое мужчин прятались от коронавируса в Чернобыльской зоне

Правоохранители в Чернобыльской зоне отчуждения поймали двух украинцев, которые пришли туда "на самоизоляцию".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Двое мужчин, жителей Киева и Авдеевки, в нарушение установленных режимных правил, пешком пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха", – сказано в сообщении.

На сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Это нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения (до 31 тысяч гривен). Решение по делу будет принимать суд.

Как ранее сообщал Фокус: