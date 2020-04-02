Дело Шеремета: суд продлил ночной домашний арест Яне Дугарь

Украина
Подозреваемой разрешили передвигаться не только по поселку, но и по району

Печерский районный суд Киева продлил до 31 мая ночной домашний арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом сообщает Громадське.

При этом, суд разрешил Дугарь в дневное время передвигаться не только по поселку, но и по району.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения на два месяца, заявив, что существуют риски побега подозреваемого, давления на свидетелей и экспертов, уничтожения вещественных доказательств, а также совершения другого преступления. Он также заявил, что необходимо получить результаты примерно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты возразили, указав на фальсификации экспертиз, а также наличие свидетелей, которые подтвердили пребывания Яны Дугар в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению.

 "Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале",  – заявила Дугарь.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.