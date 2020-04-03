В Киеве от коронавируса умерли две женщины

В Киеве от коронавирусной инфекции умерли еще два человека.

Об этом во время ежедневного видеообращения сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что 2 апреля в Киеве был зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса.

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 28 человек. Двое из них не выжили", − рассказал он.

По его словам, всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Среди заболевших − 17 мужчин в возрасте 16-70 лет и 11 женщин от 17 до 69 лет. Две женщины 56 и 69 лет умерли.

Таким образом, от коронавируса в столице уже трое умерших и 12 выздоровевших.

По словам Кличко, часть пациентов находятся в больнице, часть (у кого болезнь протекает в легкой форме) находятся на самоизоляции в своих домах. Также мэр в который раз призвал жителей столицы не нарушать правила карантина и отказаться от пикника с шашлыками на природе.

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