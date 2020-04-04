В Волынской области медики заразились коронавирусом после проведения вскрытия
В Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на Covid-19.
Об этом сообщает директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук, передает местное издание Волинські Новини.
По его словам, врачам провели тестирование сразу после завершения процедуры вскрытия. По состоянию на 3 апреля у врача и медсестры подтвердился коронавирус, результаты исследования еще одной медсестры ожидаются.
Онищук заверил, что вскрытие проходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении, ведь уже тогда было известно, что умерший, вероятно, является носителем коронавируса.
Медики чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции, симптомов болезни у них нет.
Как ранее сообщал Фокус:
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Всего по состоянию на утро 4 апреля в стране заразились коронавирусом 1096 человек.
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