Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранена мирная жительница

В субботу, 4 апреля, боевики обстреляли жилые районы Верхнеторецкого, в результате чего была ранена мирная жительница.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, около 17:00 оккупанты со станковых противотанковых гранатометов открыли огонь по жилому сектору Верхнеторецкого. Отмечается, что этот населенный пункт значительно удален от позиций ВСУ.

"В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома. Женщину оперативно доставили в городскую больницу Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь", – рассказали в штабе.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации и гражданско-военного сотрудничества ООС.

"Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и вновь подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима", – отметили в штабе.

Всего с начала суток субботы незаконные вооруженные формирования семь раз обстреливали позиции Объединенных сил, украинских военнослужащие при этом не пострадали.

Как ранее сообщал Фокус: