Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранена мирная жительница
В субботу, 4 апреля, боевики обстреляли жилые районы Верхнеторецкого, в результате чего была ранена мирная жительница.
Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, около 17:00 оккупанты со станковых противотанковых гранатометов открыли огонь по жилому сектору Верхнеторецкого. Отмечается, что этот населенный пункт значительно удален от позиций ВСУ.
"В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома. Женщину оперативно доставили в городскую больницу Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь", – рассказали в штабе.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации и гражданско-военного сотрудничества ООС.
"Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и вновь подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима", – отметили в штабе.
Всего с начала суток субботы незаконные вооруженные формирования семь раз обстреливали позиции Объединенных сил, украинских военнослужащие при этом не пострадали.
Как ранее сообщал Фокус:
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