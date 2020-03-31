На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, – штаб
2020-03-31 08:33:00
Еще один получил боевые травмы
За истекшие сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов со стороны боевиков один военный погиб, трое получили ранения, один – боевые травмы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Песок, Невельского и Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – около Новотошковского, Новгородского, Новолуганского, Луганского, хутора Вольный и Шумов.
"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы", – отметили в штабе.
С началом новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе ООС.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 30 марта сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный.
- 28 марта на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.
- 27 марта боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
- Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- 26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.