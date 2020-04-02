Сутки на Донбассе: трое военных получили ранения

Боевики 15 раз нарушили режим тишины

За прошлые сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате чего ранены трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе ООС рассказали, что боевики вели стрельбу из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 4 раза применил артиллерийские системы крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В частности, в вечернее время боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новотошковского. Также боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ около Хутора Свободного и Новоалександровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов. Утром боевики обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских защитников около Павлополя, а уже под вечер обстрел с БМП-1 зафиксирован в районе Песков.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного боевика, еще трое ранены.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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