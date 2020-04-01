Сутки на Донбассе: один военный погиб, двое получили ранения
2020-04-01 08:41:00
Боевики 14 раз нарушили режим тишины
За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В штабе ООС отметили, что в течение прошедших суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Основную активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов", – рассказали в пресс-службе штаба.
По данным разведки, 31 марта ликвидировано трое боевиков, еще один ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты НВФ.
С началом текущих суток пророссийские боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки. После адекватного ответа со стороны подразделений ООС враждебные провокации прекратились.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов со стороны боевиков один военный погиб, трое получили ранения, один – боевые травмы.
- 28 марта на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.
- 27 марта боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
- Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- 26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.