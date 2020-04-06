Из Турции в Черноморск прибыл паром с 35 украинцами.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в понедельник, 6 апреля, из Турции в Украину на пароме "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников.

"Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту", – говорится в сообщении.

Граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии Министерства иностранных дел, в частности генерального консульства Украины в Стамбуле.

Всех прибывших обследовали врачи. Симптомов коронавируса обнаружено не было. После этого пограничники начали оформление пассажиров.

Все прибывшие подписали соглассие на обязательную обсервацию в течение 14 дней. Место обсервации определит Одесская облгосадминистрация.

Пограничники также сообщают, что в Украину за сутки вернулись более 9 тысяч украинцев.

"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС", – говорится в сообщении.

Известно, что за минувшие сутки из Украины выехали 4,6 тысяч человек, из них 1,4 тысяч иностранцы.

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