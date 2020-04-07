Зеленский: Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украину ожидается прибытие на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Кореи.

Об этом Зеленский сообщил в обращении.

По его словам, в самолетах будут ПЦР- и экспресс-тесты, аппараты ИВЛ и средства защиты.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия, по меньшей мере, семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок", – сообщил он.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что маски полностью доступны в Интернете. Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Украина сейчас производит почти 900 000 масок в сутки.

Как ранее сообщал Фокус: