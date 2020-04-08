Участие в службах на Пасху только через трансляции, – митрополит Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ по результатам встречи Епифания и президента Владимира Зеленского.

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали, несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, что величественный праздник пришел к нам", – сказал Епифаний.

Напомним, в конце марта синод ПЦУ разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.

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