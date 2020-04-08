Германия помогла эвакуировать из Непала 18 украинцев
Германия помогла эвакуировать из Непала 18 граждан Украины.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Егор Божок в Twitter
"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", – написал он.
Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, утром 8 апреля 18 граждан Украины вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту "Катманду-Доха-Мюнхен". Домой они вернутся через Минск (Беларусь).
"Благодаря установленным личным доверительным контактам главы МИД Дмитрия Кулебы со своим немецким коллегой Хейко Маасом удалось эвакуировать из Непала 18 украинцев", – написал он.
В начале марта правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона (30 апреля) из-за пандемии коронавируса. В начале апреля российский "Аэрофлот" предлагал эвакуировать граждан Украины из Непала.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина.
- 6 апреля из Турции в Украину на пароме "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников.