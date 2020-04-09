В МВД рассказали, как можно освящать паски в города и селах
Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по итогам онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Для проведения обряда освящения пасхальных корзин на Пасху в условиях карантина из-за коронавируса в этом году будет несколько возможностей.
В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или же в магазины для освящения там пасок. Таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб.
В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. В МВД отмечают, что таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.
Кроме того, согласовано, что службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек: для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн.
В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.
Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствии проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.
Отдельно обсуждалась волонтерская работа церквей относительно бездомных и социально незащищенных слоев населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.
- Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
- В конце марта синод ПЦУ разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.