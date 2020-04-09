Дубилет: Статистику смертности в Украине могут искажать ради зачисления умершим лишних пенсий
Официальная статистика смертности в Украине показывает, что по 1-м числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты. Об этом написал в Telegram экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Скорее всего, по 1-м числам люди умирают не больше, чем в другие даты, считает он.
"Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за следующий месяц", – предположил экс-чиновник.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дубилет заявил, что не будет возвращаться в правительство. Вместо этого овернется в бизнес. Тем не менее, часть проектов из того "топ-50", над которым работала его команда, он пообещал довести до конца.
- 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер Денис Шмыгаль.
- В новом составе правительства должность министра Кабмина занял Олег Немчинов. Во время президентских выборов 2019 года он поддерживал Петра Порошенко и критиковал Владимира Зеленского.