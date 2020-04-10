На Пасху во Львове все храмы закроют для прихожан, — Садовый

В Львове во время Пасхи все храмы города будут закрыты, а парки и скверы дополнительно будет патрулировать Нацгвардия.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Громадське.

"Все храмы Львова будут закрыты. Внутри – только отцы и те, кто обеспечивает процесс. Будет онлайн-трансляция из главных храмов города. Это четкая позиция и римо-католиков, и греко-католиков, и православных", – сказал он.

По словам городского головы, священники римско-католической церкви, в которых Пасху в это воскресенье, проведут онлайн-трансляцию службы. Они рекомендуют посвятить куличи дома.

При этом, во Львове не вводили дополнительные ограничения на передвижение.

"Мы не принимали по Львову отдельного решения. У нас карантин, работают продовольственные магазины, аптеки. Можно выйти в магазин. Мы на субботу и воскресенье привлекаем (к патрулированию – ред.) еще Национальную гвардию, которая контролирует парки и скверы. Позицию о праздновании согласовали епископы и полиция", – сказал Садовый.

Напомним, Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу в церковном дворике перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных норм. При этом, в церкви зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.