В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар, огонь прошел 3,5 тыс. га

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров на территории трех лесничеств. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

В частности, по состоянию на 7:00 11 апреля продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлекли 312 человек и 83 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета, которыми в пятницу, 10 апреля, совершено 96 сбросов – 240 т воды.

Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

В свою очередь, и. о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова заявила, что убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен, сообщает Укринформ.

"Ущерб можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", – сказала она.

По ее словам, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га.

По мнению Павловой, в зоне отчуждения в течение последних 5 лет недостаточно подготовились для предотвращения подобных пожаров.

Она отметила, что ГАЗО будет работать над планом мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовым к таким ЧП.

Как ранее сообщал Фокус: