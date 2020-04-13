Освобожденных из плена украинцев отправят на обязательную обсервацию, – омбудсмен

Украинцы, освобожденные из плена в рамках обмена на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, существуют договоренность о взаимном освобождении, это будет очередной этап освобождения "всех на всех".

"Но чтобы это произошло, я не буду говорить, когда именно и кого мы вернем. Процесс очень тяжелый, но государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России", – отметила Денисова.

"Те люди, которые будут возвращены..., будут проходить обсервацию согласно порядку, утвержденному Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", – добавила она.

По ее словам, есть информация, что некоторые украинцы, которые находятся в российских тюрьмах, в частности, в "Лефортово", имеют симптомы COVID-19. Однако пока эту информацию проверяют.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", – добавила Денисова.

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