Первого заместителя мэра Киева поймали на взятке в 125 тыс. долларов, — СМИ
Служба безопасности Украины поймала на взятке первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
Об этом сообщают ТСН, Zik со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сказано, что чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.
Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.
"Задокументирована противоправная деятельность первого заместителя Председателя КГГА М. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений", – сказано в сообщении.
Кроме этого, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другой объекта строительства 246 тысяч долларов.
Сейчас в КГГА проходят обыски.
Как ранее сообщал Фокус:
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