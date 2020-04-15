Индия передала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить Украине партию в 30 000 таблеток гидроксихлорохина. По мнению экспертов, препарат обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавируса.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", – сказал Кулеба.

Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.

Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.

Отметим, гидроксихлорохин является эксперементальным препаратом для лечения Covid-19.

Напомним, первый протокол лечения коронавируса в Украине приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.

Позже Минздрав разрешил использовать также новый японский противовирусный препарат фавипиравир.

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

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