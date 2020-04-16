Полиция обещает не допустить нарушений во время Пасхальных выходных
Полиция обещает, что не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает пресс-служба МВД.
"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап – это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", – скзал он.
По его словам, в храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу – максимум 10 человек.
"Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой – по два человека", – сказал советник министра.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.