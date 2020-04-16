Полиция обещает не допустить нарушений во время Пасхальных выходных

Полиция обещает, что не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает пресс-служба МВД.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап – это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", – скзал он.

По его словам, в храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу – максимум 10 человек.

"Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой – по два человека", – сказал советник министра.

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