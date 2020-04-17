Украина с начала апреля закупила 176 аппаратов ИВЛ, – Степанов
Украина с начала апреля закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом во время брифинга в пятницу, 17 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Всего, начиная с 1 апреля, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается", – сказал Степанов.
По словам министра, на сегодня Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что закупить аппараты ИВЛ – мало: нужно еще научить врачей ими пользоваться. В этой связи глава Украины предложил организовать для медиков соответствующие онлайн-уроки.
- Аппараты искусственной вентиляции легких двух украинских компаний уже проходят испытания.
- Эксперты из Великобритании рекомендуют технику, при которой пациенты на интенсивной терапии лежат на животе, как способ снизить шансы для необходимости к подключению к аппарату ИВЛ, но необходимы дополнительные исследования, будет ли такое помогать больным Covid-19.