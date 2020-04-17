На Пасху 22 тысячи полицейских будут дежурить у церквей в Украине
На Пасху вблизи 179 храмов Киева будут дежурить полицейские и Нацгвардия, чтобы не допустить нарушения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы", – сказано в сообщении.
Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов.
Правоохранители заступят на службу с вечера накануне Пасхи.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на выходных будут нести службу около 22 тысяч правоохранителей.
"Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан – будем применять более жесткие методы", – сказал он.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
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Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.