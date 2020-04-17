Поворозник попросил Кличко отстранить его от занимаемой должности
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика, попросил отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни у кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть", – написал Поворозник.
Он подчеркнул, что сотрудничать со следствием.
"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия", – добавил Поворозник.
Как ранее сообщал Фокус:
- В СМИ появилась информация о том, что Поворозник якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.
- Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.