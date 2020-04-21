Сутки на Донбассе: один боец ВСУ погиб, еще четверо ранены
За истекшие сутки, 20 апреля, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
За сутки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 9 раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты прибегли к четырем обстрелам.
Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля один украинских военный погиб, еще трое воинов получили ранения, а один получил боевое поражение.
"По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили", – добавили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 21 апреля, боевики активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 апреля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Погибший – лейтенант Андрей Шинкарук.
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Вечером, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков ранения получили двое украинских военных.
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17 апреля из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 12 военнослужащих ВСУ.