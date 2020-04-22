На ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области выделят 25 млн грн, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий лесных пожаров в Житомирской области.
"Лесные пожары – это не только уничтожение природы. Но, к сожалению, это люди, которые остаются без крыши над головой. Из-за огня в Житомирской области пострадало более 70 домов", – написал он в Telegram.
Напомним, масштабные лесные пожары, которые с 16 апреля не стихают в Овручском районе Житомирской области, нанесли ущерб на площади 2000 гектаров. Об этом сообщил 21 апреля глава ОГА Виталий Бунечко. "Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн", – сказал он.
Как ранее писал Фокус:
- Нацгвардия проводит спецоперацию по поиску поджигателей лесов в Житомирской и Киевской областях, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков
- В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- В Житомирской области на утро 19 апреля очаги тления наблюдались на территории шести лесничеств.