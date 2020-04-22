На ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области выделят 25 млн грн, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий лесных пожаров в Житомирской области.

"Лесные пожары – это не только уничтожение природы. Но, к сожалению, это люди, которые остаются без крыши над головой. Из-за огня в Житомирской области пострадало более 70 домов", – написал он в Telegram.

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Напомним, масштабные лесные пожары, которые с 16 апреля не стихают в Овручском районе Житомирской области, нанесли ущерб на площади 2000 гектаров. Об этом сообщил 21 апреля глава ОГА Виталий Бунечко. "Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн", – сказал он.

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