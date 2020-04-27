Зеленский дал "добро". Кабмин рассмотрит вопрос открытия 280 продуктовых рынков

Кабмин рассматривает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности на время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам. Как сообщал ОП, рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства "одобрил" президент Владимир Зеленский на совещании по противодействию коронавирусу. Отметим, что очередные заседания Кабмина проходят по средам.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Напомним, в последнии дни по всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продовольственных рынков. Подобные митинги прошли в Кривом Роге, Краматорске и других городах. Накануне в знак протеста против закрытия оптового овощного рынка под Херсоном перекрыли мост через Днепр местные фермеры.

27 апреля мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе.

Как ранее сообщал Фокус:

МОЗ Украины ранее определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Однако позже, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что постановление утрачивает силу с 14 апреля, в связи с большим количеством нарушений. После этого в большинстве городов рынки закрылись по решению местных властей.