Автопродажи в первом квартале упали в два раза
В I-ом квартале украинцы приобрели и поставили на учет 99 800 легковых автомобилей: 20 300 новых и 79 500 растаможенных б/у. Об этом сообщил "Укравтопром".
По сравнению с январем-мартом 2019 года первичный рынок легковых авто уменьшился более чем в два раза. На это повлияли отмена льготной регистрации импортируемых авто с пробегом и приостановка с середины марта регистраций подержанных авто, вызванная карантином.
При этом количество регистраций новых легковых авто по итогам квартала выросло на 11%, однако это не смогло компенсировать общее падение.
Среди новых автомобилей самым популярным в I-ом квартале был компактный кроссовер Renault Duster, лидером среди б/у авто – Volkswagen Passat.
Топ-10 новых легковых авто в январе-марте
- Renault Duster – 1479 шт .;
- Toyota RAV-4 – 1312;
- KIA Sportage – 1252;
- Renault Logan – 960;
- Renault Sandero – 780;
- Nissan X-Trail – 603;
- Skoda Octavia – 598;
- Toyota Land Cruiser Prado – 591;
- Hyundai Tucson – 525;
- Mazda CX5 – 443.
То-10 подержанных машин
- Volkswagen Passat – 4684 шт.;
- Renault Megane – 4569;
- Skoda Octavia – 4289;
- Volkswagen Golf – 3536;
- Ford Focus – 3005;
- Skoda Fabia – 2209;
- Opel Astra – 1983;
- Volkswagen Jetta – 1800;
- Opel Zafira – 1734;
- Nissan Rogue – 1463.
В марте украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей, что на 15% меньше аналогичного показателя 2019 года. Хотя за первую неделю карантина в Auto-Consulting зафиксировал рост продаж новых легковых авто на 74%.
Напомним, в 2019 году в Украине поставили на учет 88 500 новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя 2018 года. При этом украинскую регистрацию получили 408 100 подержанных автомобилей, что в 3,5 раза превышает показатель 2018 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на 2%. Такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).
- За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее.
- Юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта, отменен из-за коронавируса.
- Автосалон в Пекине Auto China 2020 отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Он должен был состояться с 21 по 30 апреля.