В Киеве постепенно увеличиваются пробки, – исследование

В Киеве водители стали больше времени простаивать в заторах. Об этом говорится в исследовании компании А+С Украина.

Так, 27 апреля среднесуточная задержка в столице была на уровне 23%, как в четверг или пятницу на прошлой неделе. В компании говорят, что теперь это средняя величина (до этого такой величной было 17%).

Задержка на дорогах в утренний "пик" (с 8:00 до 10:00) вчера составила 56%, а в вечерний (с 18:00 до 20:00) – до 63%. Таким образом, вечером по данным TomTom водители в заторах теряли почти 19 минут для средней 30-минутной поездки.

Специалисты связывают такие изменения с тем, что украинцам, вероятно, надоело сидеть на месте. "А может и хуже – сидеть на месте больше нет возможности", – говорится в сообщении.

"Сейчас автомобиль – единственный доступный транспорт, хоть у нас их всего 300 на 1000 человек... Киевская транспортная система не может переварить такую автомобилизацию при таком автомобилепользовании", – констатируют в А+С Украина.

Согласно индексу трафика TomTom за 2019 год, Киев вместе с Одессой попали в топ-20 городов с самым загруженным трафиком в мире. По данным рейтинга, в прошлом году средняя загруженность дорог в столице составляла 53%. Таким образом, сейчас уровень трафика на дорогах столицы все еще значительно ниже, чем до начала карантина.

В то же время, в последнее время наметилась тенденция к увеличению автомобильного движения на дорогах, что в подтверждается и последними соцопросами. Так, согласно группы "Рейтинг", все больше украинцев начинают выходить из дома больше одного раза в день. В сравнении с прошлыми опросами количество таких граждан выросло на 10-11%.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.