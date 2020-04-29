Кабмин выделил 100 млн на закупку украинских аппаратов ИВЛ
Кабинет министров выделил 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает Укринформ.
Деньги выделят из фонда борьбы с COVID-19.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, предлагается купить аппараты ИВЛ у украинских производителей. Степанов говорит, что была проведена соответствующая экспертиза этих аппаратов на соответствие всем необходимым критериям.
Глваа Минздрава подчеркнул, что закупка аппаратов ИВЛ "или других средств защиты, будет происходить исключительно в рамках законодательства, через уполномоченные компании, которые должны согласно закону закупать в том числе и эти вещи".
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что закупить аппараты ИВЛ – мало: нужно еще научить врачей ими пользоваться. В этой связи глава Украины предложил организовать для медиков соответствующие онлайн-уроки.
- Аппараты искусственной вентиляции легких двух украинских компаний уже проходят испытания.
- Эксперты из Великобритании рекомендуют технику, при которой пациенты на интенсивной терапии лежат на животе, как способ снизить шансы для необходимости к подключению к аппарату ИВЛ, но необходимы дополнительные исследования, будет ли такое помогать больным Covid-19.