Рынки в Тернополе отрывать не будут, несмотря на решение Кабмина

Городские рынки в Тернополе останутся закрытыми, по меньшей мере, до 11 мая. Об этом сообщил в Facebook тернопольский штабе по борьбе с коронавирусом.

Так отметили, что руководители рынков приняли решение не открывать торговые точки в городе, несмотря на разрешение Кабмина открыть продовольственные рынки с 1 мая при условии соблюдения специальных мер.

Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем, как своих работников, так и жителей Тернополя. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", – говорится в сообщении штаба.

В штабе добавили, что администрация рынков пока не может выполнить предписания Минздрава об условиях работы в условиях карантина и поэтому решила пока не возобновлять их работу.

Напомним, Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики.

Как ранее сообщал Фокус:

МОЗ Украины ранее определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Однако позже, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что постановление утрачивает силу с 14 апреля, в связи с большим количеством нарушений. После этого в большинстве городов рынки закрылись по решению местных властей.