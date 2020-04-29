В Украине откроются 872 рынка: за каждым будут следить по два инспектора Госпотребслужбы
Вскоре в Украине будет возобновлена работа 872 продовольственных рынков. На каждом из них будут работать два инспектора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы) для контроля соблюдения санитарных норм. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает "Укринформ".
"Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликована в "Урядовом курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", – сказал министр.
Он напомнил, что рынки открывают при условии соблюдения санитарных норм.
в последние дни по всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продовольственных рынков. Подобные митинги прошли в Кривом Роге, Краматорске и других городах. Накануне в знак протеста против закрытия оптового овощного рынка под Херсоном перекрыли мост через Днепр местные фермеры.
27 апреля мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе.
Кабинет министров 29 апреля разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики. Речь на заседании правительства шла об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории страны
Как ранее сообщал Фокус:
- Городские рынки в Тернополе останутся закрытыми, по меньшей мере, до 11 мая. Руководители рынков приняли решение не открывать торговые точки в городе, несмотря на разрешение Кабмина открыть продовольственные рынки с 1 мая при условии соблюдения специальных мер.
- .22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%.