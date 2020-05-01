Украинка, которую не выпустили из Китая из-за собачки, вернулась домой

Украинка Анастасия Зинченко, которая в разгар пандемии находилась в Ухане, не смогла вернуться в Украину из-за своей собаки, приехала к себе домой в Херсон.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я дома. Когда придет время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников", – написала Анастасия.

Девушка добавила, что находится дома на самоизоляции.

"Я сделала тест в Китае, но по правилам Украины самоизоляция нужна все равно", – говорит она.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Однако тогда на борт не пустили троих украинцев.

В списки эвакуированных также не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.

Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину.